En el UAE todo se 'pudre' de a poco: "No dependo de Pogacar"

El UAE Team Emirates viene de vivir un 2024 de ensueño, sobre todo de la mano de Tadej Pogacar, quien pese a ser el mejor ciclista del mundo, ha generado -pretendiéndolo o no- una discordia interna en el equipo, y casi semanalmente salen a relucir declaraciones en las cuales se apunta contra el esloveno.

Y sin duda uno de los principales 'enemigos' de Pogacar es el español Juan Ayuso, quien se habría negado a hacer de gregario del esloveno, y a partir de allí ni siquiera pueden compartir nómina en carreras menores. Ambos tienen contrato vigente, y por ende en el equipo emiratí no han podido salir de ninguno de los dos.

Ahora, en vista de que Ayuso es un corredor con características para ser líder en una gran vuelta, ya es un hecho que el UAE lo enviará al Giro de Italia como 'jefe de filas', justamente en remplazo de Pogacar, quien no acudirá pese a ser el vigente campeón de esta carrera.

Y en una entrevista, el ciclista Juan Ayuso comentó que "(el Giro de Italia) es mi gran objetivo de la temporada, además del Mundial y el Campeonato de Europa. No dependo de Pogacar, y de si va o no va al Giro. Si va, iremos los dos", advirtiendo que las decisiones que tome el equipo con el esloveno le resultan indiferentes.

Lo último que dijo Juan Ayuso sobre Tadej Pogacar

Asimismo, Juan Ayuso se refirió a la forma en que se ha manejado la discordia con Pogacar e hizo un par de afirmaciones que contradicen los rumores que se han manejado hasta entonces, pues dijo que "después del Tour, estuvimos un tiempo sin coincidir y en Canadá, cuando volvimos a vernos, hablé con él en privado para dejar claras algunas cosas que se habían dicho en la prensa y que no eran ciertas".

Puntualizando, Juan Ayuso fue enfático en que "él (Tadej Pogacar) lo entendió, y me dijo un par de cosas de vuelta que también me gustaron mucho", afirmando que de momento no hay inconvenientes con el esloveno y que ambos están dispuestos a seguir las indicaciones del equipo. Habrá que esperar al desarrollo de la temporada, aun así, parece improbable que el equipo los junte en una carrera.