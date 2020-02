En veremos: Dumoulin explicó por qué no ha podido debutar en esta temporada

El ciclista holandés de 29 años Tom Dumoulin confirmó este lunes 17 de febrero que no ha podido debutar en la temporada 2020 debido a que se le encontraron parásitos en su intestino, por lo que tuvo que hacer un alto en su pretemporada.

Dumoulin confirmó que desde que se le detectó dicho inconveniente, inició la medicación, la cual le ha hecho bien, pero aún no está en condiciones de entrar en competencia.

"Como todos saben, no me había sentido bien recientemente. La semana pasada, encontramos parásitos en mi intestino y desde que comencé la medicación. Me siento mucho mejor ya que he tenido buenas sesiones de entrenamiento hoy y durante el fin de semana", afirmó el holandés.

As you all know, I had not been feeling well recently. Last week, we found parasites in my gut and since I started medication. I am feeling much better as I have had good training sessions today and over the weekend😃



