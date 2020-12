EN VIVO: Campeonato Mundial de Esports de Ciclismo de la UCI 2020

Se disputa este miércoles 9 de diciembre el primer Campeonato Mundial de Esports de Ciclismo de la UCI, el cual tendrá la participación de tres ciclistas colombianos.

Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Natalia Franco fueron los corredores escogidos por la Federación Colombiana de Ciclismo para representar al país en la prueba que contará con la presencia de 79 participantes en la rama masculina y 54 en la femenina.

Welcome to the world of Watopia! 🌍



The location for the 2020 UCI Cycling Esports World Championships on @GoZwift #Watopia2020