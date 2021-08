EN VIVO: Tour de L’Avenir, prólogo - Colombia va por su séptimo título

Arranca oficialmente la edición 57 del Tour de L’Avenir con una contrarreloj individual de 5 kilómetros con inicio y final en Charleville-Mézières que servirá de prólogo para marcar las primeras diferencias.

Como es habitual, la Selección Colombia parte como uno de los equipos favoritos a pelear la clasificación general. La escuadra dirigida por Carlos Mario Jaramillo está conformada por Nicolás Gómez, Yesi Pira, Duvián Galvis, Marlon Herrera, Santiago Umba y Andrés Camilo Ardila.

El primero en tomar la partida será Nicolás Gómez a las 9:21 de la mañana, hora colombiana, mientras que el último en entrar en acción será Andrés Camilo Ardila a las 11:57 a.m.

Hora de partida de los colombianos en el prólogo del Tour de L’Avenir:

16:21 pm Nicolás Gómez (9:21 am COL)

16:50 pm Yesid Pira (9:50 AM COL)

17:19 pm Duvián Galvis (10:19 am COL)

17:48 pm Marlon Herrera (10:48 am COL)

18:17 pm Santiago Umba (11:17 am COL)

18:47 pm Camilo Ardila (11:57 am COL)