EN VIVO: ya se corre el Giro de Lombardía, última competencia ciclística

El ciclismo llegó a su final en este 2025 con Italia como la sede definitiva. Después de una apasionante competencia en donde se destacaron a Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, entre otros, la temporada ciclística terminó con la jornada entre Como y Bérgamo.

Esta vez, el Giro de la Lombardía contó con grandes ciclistas como el mismo Tadej Pogacar que se ha quedado con todo en esta competencia desde hace cuatro años terminando la jornada ciclística con triunfos. Tiene la chance de ser pentacampeón y seguir escribiendo su gran historia como profesional.

Además de Tadej Pogacar, están Remco Evenepoel en la pelea por llegar a la línea de meta, al igual que los colombianos, Egan Bernal, Nairo Quintana, Sergio Higuita, Einer Rubio y Germán Gómez que sueñan con hacerle frente al esloveno.

La jornada contó con un recorrido entre Como y Bérgamo como punto de partida y punto final con un total de 238 kilómetros con 4,400 metros de desnivel acumulado. Italia coronará al último campeón de la temporada del ciclismo Wolrd Tour después de un 2025 más que apasionante.

Tadej Pogacar hizo una nueva presentación después de haber ganado el Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda superando a Remco Evenepoel y a Ben Healy que terminaron en el podio, segundo y tercero respectivamente.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL GIRO DE LA LOMBARDÍA ESTE SÁBADO 11 DE OCTUBRE

Se acaba el ciclismo y la última jornada clásica tiene arranque en Italia con el Giro de la Lombardía. Tadej Pogacar espera volver a dar el golpe a partir de las 6:30 A.M. en hora de Colombia. La carrera se podrá ver por DSports y DGO.