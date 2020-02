Entrenador de Egan Bernal explica el trabajo mental para volver a ganar el Tour de Francia

Egan Bernal está en Colombia y su presencia despierta diferentes expectativas entre los fanáticos y ciclistas por lo que significa tener a un campeón del Tour de Francia en el país compitiendo en una carrera avalada por la UCI.

Xabier Artetxe, entrenador del colombiano en el equipo INEOS, contó detalles del aspecto mental de Egan Bernal y cómo lo han trabajado desde la escuadra para saber afrontar un triunfo como el del Tour de Francia a una edad tan temprana. Más o menos para que no sea flor de un día, si no que pueda ser un ciclista constante.

“Es difícil, algo así te cambia la vida. Hace dos años era un muchacho colombiano con proyección y ya hablamos de un campeón de un Tour de Francia. Todos lo conocen: es muy difícil salir a la carretera, ir a un centro comercial, a un bar. Y es tener a la gente encima tuyo, esas son cosas que te cambian la vida y con eso hay que contar. Hay que ayudar al deportista dándole herramientas para que pueda entrenar, dormir y recuperarse de la mejor manera gestionando todos esos elementos del mundo exterior”, señaló su entrenador en una entrevista publicada por el diario ‘El Espectador’.

Posteriormente, contó detalles sobre la fortaleza mental del pedalista colombiano: “Egan es muy maduro, desde siempre ha tenido claro lo que quiere y no se va a perder en el camino. Tiene las ideas claras, se exige, exige a los que lo rodean y eso lo va a ayudar... Tiene 23 años, hay cosas que no le podemos exigir. La presión a los grandes campeones no se las pone nadie, se la ponen ellos mismos. Al final es como cualquier profesional en cualquier sector, son buenos porque son muy autoexigentes y quieren mejorar. Egan es así”.

Y cerró contando lo que realizan en el equipo con Egan buscando el Tour de Francia de esta temporada: “Trabajamos por diferentes picos de forma. El año pasado estaba enfocado en el Giro de Italia, por algunas circunstancias terminó yendo al Tour. Empezó relativamente tranquilo, no estaba al 100 %, así en la París-Niza haya estado a un altísimo nivel. Este año la preparación invernal ha sido similar, todo anda bien: se encuentra con buen peso y buena salud”.

El entrenador también afirmó que con Egan están desarrollando un trabajo especial para obtener mejores resultados en las pruebas contrarreloj; además de una adaptación especial para sus compañeros Iván Sosa y Brandon Rivera. A la vez que afirmó que el caso de Froome sigue siendo una incógnita, pero que, en caso de recuperarse, también luchará por su quinto maillot amarillo.