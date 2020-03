"Entrenar en rodillo no es lo mismo que en carretera": Iván Sosa del Ineos

Iván Ramiro Sosa, en entrevista con Centro Deportivo de Antena 2, dejó claro que una vez se retomen las competencias del World Tour habrá una desigualdad en cuanto a la preparación que han tenido los ciclistas en los principales equipos. El corredor de Pasca (Cundinamarca) aseguró que entrena en casa, pero también práctica con bicicleta de montaña, ya que pasa la cuarentena en una zona rural.

“Entrenar en rodillo no es lo mismo que salir a la carretera. Eso es una desventaja grande. Eso hay que pensarlo porque para las carreras será difícil ya que unos estarán entrenando en la carretera y otros en simulador”, dijo el corredor del Ineos, quien tiene como objetivo tener una actuación sobresaliente en la Vuelta a España.

El pedalista de 21 años explicó, además, que se encuentra deseoso de volver a la competencia de alto nivel en la categoría World Tour toda vez que lleva varios meses sin tener actuación en competencias oficiales. “Con este virus ha sido muy duro. Prácticamente este año no he corrido nada y tengo esas ganas. Desde el año pasado llevo sólo entrenamientos y tengo esas ganas de correr. Lo importante es estar con la familia y que este virus no afecte al país”, dijo en Centro Deportivo.

“Ojalá todo pasara rápido”, agregó. “Tendremos que esperar y hay que estar tranquilos. Esperemos que podamos hacer las carreras grandes este año. Mi misión es hacer una muy buena vuelta a España y la idea es cumplir el objetivo lo mejor posible. Va a ser difícil este año porque cambiará drásticamente el calendario”.