Equipo de Mathieu Van der Poel se retira del Tour UAE por un positivo Covid

El equipo Alpecin-Fenix, que este domingo se estrenó con la victoria y liderato del neerlandés Mathieu Van der Poel en el Tour de los UAE, se ha visto obligado a retirarse antes del comienzo de la segunda etapa al conocerse el positivo por Covid-19 de un miembro de su personal.

La escuadra, de acuerdo con el organizador del Tour, ha decidido retirar a su equipo de la carrera, con el fin de salvaguardar la burbuja de la carrera y garantizar la continuación segura de la prueba.

We can confirm that we have withdrawn from the race.



More information will be given soon. The wellbeing of everyone involved is our main concern.