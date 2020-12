Equipos World Tour declinarían participar en la Vuelta a San Juan 2021

La pandemia del coronavirus sigue golpeando fuertemente el deporte internacional y el ciclismo no es esquivo. Después de que se oficializará la cancelación del Tour Colombia 2.1, la Vuelta Internacional a San Juan, que se disputa en Argentina, vería afectado su desarrollo.

Y es que desde hace algunas semanas se anunció con "bombos y platillo" que la tradicional competencia argentina contaría con la participación de equipos de categoría World Tour y algunas de sus figuras como Chris Froome con el Israel Start-Up Nation y Peter Sagan con el Bora-Hansgrohe.

Lea también: Los planes que tiene Education First con los cuatro colombianos para el 2021

Sin embargo, en las últimas horas se ha informado que la situación de la pandemia del coronavirus en América del Sur afectaría considerablemente la carrera ya que estas escuadras de primera categoría en la Unión Ciclista Internacional desistirían de desplazarse hasta el continente y tomar la partida de la prueba.

Según portales como Ciclismo Internacional y Velon News, Pedal Club Olimpia, compañía organizadora y el gobierno de San Juan, emitirían un comunicado en el cual se explica que los equipos Bora-Hansgrohe, Israel Start-Up Nation, Cofidis y Deceuninck-Quick-Step y los demás conjuntos no argentinos no participarán en la competencia y esta se realizaría solo con escuadras locales.

Le puede interesar: Tigres terminó primero de la fase regular de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia

De esta manera, las habituales carreras de principio de temporada como el Tour Colombia 2,1, el Santos Tour Down Under de Australia y la Vuelta a San Juan serían las principales afectadas en sus ediciones del 2021 por la pandemia del coronavirus al no poder tener a las figuras del pelotón internacional.