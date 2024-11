Ernesto Lucena, tajante contra ministra sobre Tour Colombia: "esa afirmación se cae de su peso"

En los últimos días se dio a conocer que no se realizará el Tour Colombia 2.1 en el 2025, la carrera ciclística más importante que tenía el país dentro dentro del calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Dentro de un comunicado se dio a conocer que las "dificultades económicas" son el principal motivo por el que no se realizará el evento, desatando una polémica en el país.

Además, Luz Cristina López, ministra del Deporte, aseguró que "la prioridad de los recursos no está para un evento como el que tú mencionas de ciclismo".

Por eso, Ernesto Lucena, miembro de la Federación colombiana de Ciclismo, dio a conocer en Antena 2 la realidad tras la carrera y rechazó las opiniones de la ministra.

"No puedo compartir las opiniones de la Ministra. Y es que simplemente esto no le trae réditos, ni deportivos ni económicos al país. No lo digo yo, lo dicen los análisis, hablemos específicamente del Tour Colombia. Los estudios que han hecho gobernaciones como la de Boyacá, la de Cundinamarca, en su momento la ciudad de Medellín, donde una inversión del Estado que está alrededor de los 8000 a 10000 millones para la carrera, le dejaba posteriormente a esas ciudades y a esas regiones más de 4 o 5 veces esa suma. Es decir, podemos estar alrededor de los 50 mil, 60 mil millones en ingresos para la economía de esas regiones. . Entonces yo creo que esa afirmación se cae de su peso, simplemente hablándolo desde el punto de vista económico.", reconoció.

Por otro lado, Lucena aclaró que más allá de la inversión, esta competencia tiene un mérito que no se puede medir desde lo monetario, pues inspira a cientos de colombianos que son fanáticos del ciclismo.

"Ahora seamos un poco más románticos, desde el punto de vista inspiracional, no solo para el deporte, sino para los niños y niñas que están en las carreteras, para los jóvenes que están viendo pasar a esos grandes corredores, a sus mismos ídolos colombianos, pues es un factor de alegría, de armonía para las comunidades ver a Nairo, ver a Superman, ver a Egan, ver a Rigo, a todos los demás que corren por esas carreteras. Al final lo único que hemos hecho en los últimos 2 años es perder grandes oportunidades de eventos deportivos para el país, pero además tratando de defender lo indefendible", mencionó.