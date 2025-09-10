Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 16:01
España sufre baja para el Mundial de Ciclismo 2025; revelan la nómina
La cita será en Kigali (Ruanda) entre el domingo 21 y el domingo 28 de septiembre.
Durante la última semana de competencias en la Vuelta a España se adelanta la preparación de las selecciones nacionales para los Campeonatos Mundiales de Ciclismo, que por primera vez en su historia tendrán desarrollo en África.
En este 2025 será Kigali, Ruanda, la ciudad que albergue el Mundial de Ciclismo en ruta y contrarreloj para las distintas ramas y categorías; y el hecho de ser un país africano demarca un interés adicional de las selecciones por hacer una buena presentación y de los mismos aficionados.
Una de las selecciones más fuertes es la de España, tratándose de un país que respira ciclismo y siempre tiene a corredores de calidad en el circuito World Tour. Sin embargo, la selección nacional sufrió una baja sensible para el Mundial.
Mikel Landa no podrá correr el Mundial de Ciclismo 2025
Se conoció que el murguiense Mikel Landa no podrá correr para España en el Mundial de Ciclismo de Ruanda debido a que sufre fuertes dolores de espalda en la actualidad, los cuales están siendo tratados por el cuerpo médico del Soudal Quick-Step.
En consecuencia, el seleccionador de España, Alejandro Valverde, se ah decantado por Abel Balderstone para remplazar a Mikel Landa en el Mundial de Ciclismo próximo a correrse. Las buenas presentaciones del corredor del Caja Rural-Seguros RGA le permitieron hacerse un lugar en la cita orbital.
Nómina de España para el Mundial de Ciclismo 2025
En consecuencia, la nómina de España para la categoría masculina élite en el Mundial de Ciclismo 2025 estará compuesta por Juan Ayuso, Marc Soler, Abel Balderstone, Roger Adrià, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Carlos Canal y Carlos Verona.
Cabe recordar que Iván Romeo y Raúl García Pierna serán los llamados a correr la contrarreloj individual en este Mundial, mientras que en la prueba de ruta los esfuerzos van dirigidos al título de Juan Ayuso.
