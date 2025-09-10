España sufre baja para el Mundial de Ciclismo 2025; revelan la nómina

Durante la última semana de competencias en la Vuelta a España se adelanta la preparación de las selecciones nacionales para los Campeonatos Mundiales de Ciclismo, que por primera vez en su historia tendrán desarrollo en África.

En este 2025 será Kigali, Ruanda, la ciudad que albergue el Mundial de Ciclismo en ruta y contrarreloj para las distintas ramas y categorías; y el hecho de ser un país africano demarca un interés adicional de las selecciones por hacer una buena presentación y de los mismos aficionados.

Una de las selecciones más fuertes es la de España, tratándose de un país que respira ciclismo y siempre tiene a corredores de calidad en el circuito World Tour. Sin embargo, la selección nacional sufrió una baja sensible para el Mundial.

Mikel Landa no podrá correr el Mundial de Ciclismo 2025

Se conoció que el murguiense Mikel Landa no podrá correr para España en el Mundial de Ciclismo de Ruanda debido a que sufre fuertes dolores de espalda en la actualidad, los cuales están siendo tratados por el cuerpo médico del Soudal Quick-Step.