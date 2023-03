“Estamos en eso": entorno de Nairo confirma cuándo podría ser anunciado por su nuevo equipo

El futuro de Nairo Quintana está pendiente de conocerse. El pedalista boyacense sigue buscando opciones para continuar su carrera profesional y volver a la competencia en suelo europeo. Tras su salida del Arkea, el ciclista busca un nuevo equipo para competir en las grandes vueltas.

Lea también: 'La falta que hacen': Los malos resultados de Arkea y Astana en la ausencia de Nairo y Superman

Tras su paso por el conjunto francés y su sanción por el uso de Tramadol, la situación lleva varios meses sin resolverse. En las últimas semanas, varias noticias salieron al respecto sobre la llegada de Quintana a equipos World Tour.

Una de las voces que salió aclarar los rumores al respecto fue el agente de Quintana, Giuseppe Acquadro. El representante del colombiano manifestó que varias de las noticias que han surgido sobre el tema son dispersas, pero que en dos meses podría haber claridad sobre el nuevo equipo del ciclista.

“No puedo hablar nada. No quiero hablar nada sobre el tema de Nairo. Hay que tranquilizarse con todas estas cosas que pasan. La verdad, de su futuro, no se sabe nada, por ahora”, fueron palabras iniciales de Acquadro al diario El Tiempo.

Y añadió: “Estamos en eso, y creemos que en el lapso de dos meses podemos tener algo”. El agente también apuntó que las posibilidades con los equipos del MPCC están descartadas: “El MPCC tiene su reglamento y lo cumplen los equipos que hacen parte de ese grupo, pero también hay equipos, no están ahí y esas son las opciones de Nairo”.

Finalmente, el agente señaló que el 'veto' no existe: “La UCI también tiene un reglamento. No hay un veto, ellos lo hacen cumplir. Además, Nairo es un ciclista libre, no está positivo, no tiene problemas, puede correr y puede correr en cualquier equipo”.

Le puede interesar: Sigue el fuego 'cruzado': Nairo recibió una 'ayudita' de la UCI y le jala las orejas al MPCC

Por ahora, se espera que en los próximos días se pueda conocer un mayor avance sobre el futuro de Quintana. El pedalista boyacense seguirá entrenando de cara a su regreso a la competencia.