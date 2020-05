"Estar en el Movistar era llevar un cuchillo detrás": nuevo dardo para Unzué

Meses después de un fuerte sacudón en el mercado de fichajes del ciclismo, siguen llegando repercusiones de algunos movimientos, especialmente en el Movistar Team, el equipo más polémico del 2019 y que en diciembre dejó ir a tres de sus máximas figuras hacia otras escuadras.

Además de toda la polémica que levantó Nairo Quintana con Míkel Landa, la salida de Richard Carapaz también da mucho que hablar todavía; y el pedalista ecuatoriano no se calla nada y de a poco va revelando más incomodidades que se vivieron en el Movistar.

Lea también: NFL perdería USD 5.500 millones por a puerta cerrada en 2020

“Estar en el Movistar era llevar un cuchillo detrás. No sabes si el día de mañana el equipo no va a esperar por ti porque el líder será otro. Aunque me llamen de todo no les debo nada, no tengo pena de haberme ido”, apuntó el ecuatoriano a través de Valentí Sanjuan en redes sociales.

“He hecho el cambio justo. No me queda la duda de cómo habría sido en Movistar si me hubiera quedado como líder. Era el momento indicado y no me arrepiento de nada. Hemos ganado una grande en Movistar”, acotó Carapaz, quien ahora defiende los intereses del poderoso Ineos.

De interés: Además de Egan, tres colombianos más están entre los 20 ciclistas mejores pagados

También dedicó palabras para su nuevo equipo: “Ineos parece la NASA. Cuando llegué aquí hay muchas cosas que me sorprendieron que yo no había vivido nunca. El año pasado iba al Giro más oculto, pero este año como líder único de INEOS, con el respaldo de todo el equipo, es nuestra gran ambición repetir la victoria de 2019".

Y debeló cómo lo convencieron de cambiar de escuadra: “INEOS me decía: 'Richard, nosotros nos vamos a adaptar a ti, no eres tú que tengas que adaptarte a nosotros'. En Movistar no había tenido la oportunidad de que un grupo se adaptaran a mí, que no tuviera que adaptarme yo".