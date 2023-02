"Este año es decisivo": Egan y un preocupante mensaje sobre su futuro en el ciclismo

Egan Bernal no ha tenido el mejor regreso a las competencias del ciclismo internacional. El corredor que sufrió un grave accidente al inicio de la temporada 2022 ha entrado en competencia nuevamente, pero sin el ritmo esperado.

Ahora, con la temporada 2023 en marcha, todo apunta a que el ciclista colombiano necesita sumar tiempo para completar su recuperación. El pedalista zipaquireño no ha logrado regresar a su máximo nivel. Más allá de su participación en la Vuelta a San Juan, sus expectativas están lejos de lo realizado.

Tras un inicio de año complicado por el tema de las lesiones, Bernal reconoció que está preparado para los retos de la temporada. El colombiano manifestó la necesidad de que su cuerpo pueda volver al ritmo competitivo.

“Me siento fuerte y motivado para una temporada clave en la que realmente entenderé cómo reaccionará mi cuerpo. No será decisivo, pero será indicativo de si puedo volver a ganar o no. Reflexionando sobre ello, sería más normal para mí no ganar en 2023, pero esa es la ambición”, dijo el cundinamarqués en diálogo con 'Tuttobiciweb'.

El ciclista reveló su deseo de competir en el máximo nivel y obtener grandes resultados como fue anteriormente: “Hay un deseo de volver a los niveles a los que estoy acostumbrado, de lo contrario me habría retirado. Todos los días me despierto con la ambición de ser el mejor, de entrenar, de hacer sacrificios”.

Finalmente, el corredor hizo una reflexión sobre su trayectoria después de ganar el Tour 2019:“Después de que gané el maillot amarillo, la gente comenzó a escribir que Bernal ganaría siete Tours consecutivos, luego se dijo lo mismo de Pogacar y Vingegaard

Por ahora, se espera que el colombiano pueda regresar a su mejor nivel cuanto antes y logré ser parte de la formación del Ineos en las principales carreras del calendario.