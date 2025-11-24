Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 12:48
Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional
El ciclista bogotano confirmó la noticia después de 16 años de carrera.
El ciclista colombiano Johan Esteban Chaves anunció este lunes 24 de noviembre su retiro de la actividad profesional, después de 16 años de carrera.
A través de una publicación compartida en las redes sociales del pedalista y del equipo estadounidense EF Education-EasyPost, se confirmó a noticia, teniendo en cuenta que a sus 35 años cumplió con su última temporada de contrato en el World Tour.
"Después de dieciséis años Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional.
Durante su carrera, Esteban ganó cinco grandes etapas de gira, Il Lombardia, y podios de clasificación general en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Un competidor feroz, siempre corrió con corazón, agallas y esa sonrisa característica.
Nuestra nueva película Explore, "Still Dreaming", presentada por Wahoo, sigue a Esteban mientras reflexiona sobre su carrera y mira hacia el futuro como padre, marido y ser humano lleno de esperanza", compartió la escuadra estadounidense EF Education-EasyPost.
Logros de Esteban Chaves
Esteban Chaves cumplió con una destacada carrera en el ciclismo profesional desde que dio el salto al World Tour en el 2013 al ser contratado por la organización australiana Orica GreenEDGE.
En el equipo que también tuvo los nombres de (Orica-GreenEDGE, Orica-BikeExchange, Orica-Scott, Mitchelton-Scott y Team BikeExchange), el colombiano brilló al conquistar el Giro de Lombardía y terminar segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España.
En la temporada 2022, Chaves cambió de organización y se convirtió en uno de los hombres de experiencia del EF Education-EasyPost.
Palmarés de Estaban Chaves
Campeón Tour de Lombardía 2016
Segundo Giro de Italia 2016
Tercero Vuelta a España 2016
Campeón Nacional de Ruta 2023
Dos victorias de etapa en la Vuelta a España
Tres victorias de etapa en el Giro de Italia
Fuente
Antena 2