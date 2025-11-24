El ciclista colombiano Johan Esteban Chaves anunció este lunes 24 de noviembre su retiro de la actividad profesional, después de 16 años de carrera.

A través de una publicación compartida en las redes sociales del pedalista y del equipo estadounidense EF Education-EasyPost, se confirmó a noticia, teniendo en cuenta que a sus 35 años cumplió con su última temporada de contrato en el World Tour.

"Después de dieciséis años Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional.

Durante su carrera, Esteban ganó cinco grandes etapas de gira, Il Lombardia, y podios de clasificación general en el Giro de Italia y la Vuelta a España. Un competidor feroz, siempre corrió con corazón, agallas y esa sonrisa característica.

Nuestra nueva película Explore, "Still Dreaming", presentada por Wahoo, sigue a Esteban mientras reflexiona sobre su carrera y mira hacia el futuro como padre, marido y ser humano lleno de esperanza", compartió la escuadra estadounidense EF Education-EasyPost.