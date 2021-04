Esteban Chaves tildó de "positivo" su rendimiento en la Vuelta al País Vasco

El colombiano Esteban Chaves (Team BikeExchange), noveno clasificado en la Itzulia 2021, destacó como "positivo" el hecho de haber finalizado entre los diez primeros de la general, aunque el objetivo de ganar una etapa no lo pudo conseguir.



"No era una subida que me viniera bien, pero comparado con el primer día, terminé con buenas sensaciones. Terminé entre los 10 primeros ganando algunos lugares y eso es realmente positivo", comentó Chaves en meta.



El ciclista bogotano, de 31 años, recientemente sexto en la Volta a Catalunya, destacó que tanto él como su equipo estuvieron cerca de alcanzar el objetivo de ganar una etapa.



"Colectivamente, el equipo lo ha hecho muy bien durante esta carrera. Por supuesto, estábamos apuntando a una victoria de etapa, y no estuvimos muy lejos de lograrlo. Estuvimos involucrados en la carrera, disputando día a día", valoró.

Entretanto, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo), ganador ya en 2018, se proclamó vencedor del edición de 2021 de la Vuelta al País Vasco (Itzulia Basque Country) después de una última etapa con final en la tradicional subida a Arrate, en la que se impuso el francés David Gaudu (Groupama), con el que el campeón llegó a la meta.



Gaudu y Roglic formaban parte de un trío que partió en cabeza en la última subida a Arrate y en el que a 6 kms. del final cedió el británico Hugh Carthy (EF).



Tercero en meta fue Alejandro Valverde, brillante en la despedida de una carrera que ganó 2017 y encabezando a 34 segundos un grupo en el que también se encontraban Adam Yates (Ineos), Tadej Pogacar (UAE Emirates) y el compañero de Roglic Jonas Vingegaard.



En la general, Roglic, maillot amarillo definitivo, aventajó en 52 segundos a Vingegaard en un brillante doblete del Jumbo y en 1.07 a un Tadej Pogacar (UAE Emirates) al que el tercer puesto del podio final seguro que le supo a derrota.



Fue un final trepidante, corto y explosivo, de 112 kms. y siete puertos en el recorrido, tres de Primera, que ofreció batalla de principio y a fin y unos 80 primeros kilómetros antológicos con todos los corredores y equipos con opciones dejándose ver.

Entre todos ellos, claramente el mejor en el equilibrio entre inteligencia y fuerza fue Roglic.



El ganador de las Vueltas 2020 y 2021 primero se aprovechó de las situación de carrera que provocó el Astana a más 50 kms. de meta, después asestó un golpe al UAE de su gran rival -aunque compatriota y amigo- Tadej Pogacar y el anterior líder Brandon McNulty, que se hundió, y finalmente mantuvo viva y con amplia ventaja la fuga de tres en cabeza.