Esteban Chaves y las razones para firmar por el EF Educación – NIPPO

Se confirmó este lunes 9 de agosto que el ciclista colombiano Johan Esteban Chaves Rubio abandonará las filas del Team BikeExchange y se unirá a partir de enero del 2022 al equipo estadounidense EF Educación – NIPPO.

Tras anunciarse la noticia, Chaves dio a conocer detalles de su decisión y las razones que lo motivaron a tomar un nuevo rumbo. el bogotano no ocultó el deseo que tenía por compartir con otros escarabajos colombianos y en el EF Educación – NIPPO podrá hacerlo con Rigoberto Urán, Diego Camargo y Daniel Arroyave.

Lea también: EF Educación – NIPPO confirmó la contratación de Esteban Chaves

“Quería unirme al EF Pro Cycling por varias razones. En primer lugar, desde el exterior se puede ver que es como una gran familia donde todo el mundo está impulsado por la pasión del ciclismo. Además, uno de los directores es un ciclista al que realmente admiraba cuando empecé a andar en bicicleta, Juanma Garate, y finalmente me encantaría tener compañeros colombianos. Pero lo más importante es que el kit de ciclismo es realmente genial, ¿no crees?", afirmó.

Chaves fue claro en señalar de que a pesar que no ha podido recuperar el nivel que le permitió ser podio de la Vuelta a España en el 2016, sí ha tenido un crecimiento en su desempeño en los últimos años después de sufrir mononucleosis.

Le puede interesar: Baja importante para Egan Bernal en la Vuelta a España: no va Dani Martínez

"Me encanta la sensación de libertad al andar en bicicleta y el orgullo de llegar a la cima de la montaña o terminar una carrera. Además, me encanta que es un deporte que puedes practicar con amigos y familiares. Sobre todo, me gusta mucho el poder del ciclismo como herramienta para demostrar que los sueños se hacen realidad si trabajas duro", dijo.

Finalmente, explicó que a su nuevo escuadra le puede aportar toda la experiencia en los más siete años en el pelotón World Tour.

"¡Estoy emocionado por todo! Nueva bicicleta, nuevo kit, nuevos compañeros de equipo, nuevo casco, nuevas carreras, nuevos desafíos. Me siento como un neo-profesional de nuevo. Mi mayor fortaleza es mi espíritu guerrero”, puntualizó.