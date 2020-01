"Estoy en óptimas condiciones y sabía que era el día", Fernando Gaviria

Fernando Gaviria trabajó solo durante el embalaje en la segunda etapa de la Vuelta a San Luis y demostró todo su poder luego de quedarse sin lanzador a causa de un accidente en kilómetros previos a la meta. El ciclista colombiano, quien el domingo, en el primer día de competencia, no había podido conseguir el objetivo de quedarse con el triunfo, aseguró que se encontraba en óptimas condiciones y que esperaba lograr la victoria durante el lunes.

"Sabíamos que ayer teníamos que intentar. Pasamos el día, ayer hablamos con el equipo y lo dejamos atrás. Hoy salimos con la motivación de buscar la etapa y lo conseguimos", arrancó diciendo el originario de La Ceja, Antioquia, a la cadena ESPN, sobre esta segunda etapa en la que nuevente se presentó una gran caída que estuvo cerca de afectar al embalador colombiano. Luego agregó: "Sabía que venían cerca, fue un gasto grande".

Y refiriéndose al porqué de la ausencia de su compañero Maximiliano Richeze, quien usualmente lo acompaña en sus escapadas previas a la meta y esta vez no se lo vio en los metros finales para colaborar, contó: "Fue por una caída, Maxi quedó involucrado, yo también pero a mí no me pasó absolutamente nada. Aproveché las circunstancias, Álvaro (Hodeg) se equivocó y se dieron las cosas".

Finalmente señaló cómo se vivió lo ocurrido ayer con el resto del equipo: "Tenía muchas ganas de ganar porque ayer había intentado hacerlo y después de lo ocurrido, sabía que tenía fuerzas. Me preparé demasiado bien y estoy en óptimas condiciones. Lo de ayer quedó ahí y todos quedamos tranquilos".

Y concluyó hablando de las diferencias en un embalaje con equipos World Tour y uno con los equipos que compiten en esta carrera: "No son tan distintos. Sabemos que un escalador no va a arriesgar como sí lo hacen los escaladores acá".