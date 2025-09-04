Etapa tranquila en La Vuelta para los colombianos, así quedaron en la general

La etapa 12 de la vuelta a España disputada el 4 de septiembre de 2025 se corrió entre Laredo y Los Corrales de Buelna, fue una etapa en la que una fuga tempranera de muchos corredores se hizo presente. El grupo de favoritos se mantuvo tranquilo guardando fuerzas para la etapa de mañana.

Por parte de los colombianos, tanto Tejada como Buitrago hicieron parte de esta fuga que duró prácticamente toda la carrera. Santiago Buitrago igual que la etapa anterior fue el más protagonista de los colombianos que logró meterse en el top 10 del día.