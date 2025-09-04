Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 11:58
Etapa tranquila en La Vuelta para los colombianos, así quedaron en la general
La etapa 12 de la vuelta a España tuvo una gran fuga a lo largo de casi todo el recorrido
La etapa 12 de la vuelta a España disputada el 4 de septiembre de 2025 se corrió entre Laredo y Los Corrales de Buelna, fue una etapa en la que una fuga tempranera de muchos corredores se hizo presente. El grupo de favoritos se mantuvo tranquilo guardando fuerzas para la etapa de mañana.
Por parte de los colombianos, tanto Tejada como Buitrago hicieron parte de esta fuga que duró prácticamente toda la carrera. Santiago Buitrago igual que la etapa anterior fue el más protagonista de los colombianos que logró meterse en el top 10 del día.
Etapa tranquila para Egan
El principal exponente de los colombianos tuvo una etapa tranquila, una etapa de paso guardando fuerza para la etapa 13 que tiene un final en subida importante donde seguramente haya muchos ataques que romperán el pelotón de favoritos.
CLASIFICACIÓN GENERAL VIRTUAL VUELTA A ESPAÑA 2025 TRAS LA ETAPA 12: ASI VAN LOS COLOMBIANOS
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 41H14'02''
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 50''
3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 56''
4. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) a 1'06"
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 2'17''
6.Bruno Amirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 2'23''
7. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'26''
8. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'30''
9. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 2'33''
10. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'44''
11.Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 3'11''
12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 3'23''
15. Harold Tejada (XDS Astana) a 6'11''
19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 11'38''
44. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 48'05''
70. Sergio Higuita (XDS Astana) a 1h 05' 36''
¿CUÁNDO SE CORRERÁ LA ETAPA 13 DE LA VUELTA A ESPAÑA?
La etapa 13 de la Vuelta a España se correrá el 5 de septiembre del 2025, será una etapa con un final muy exigente para los ciclistas. Empezará en el Cabezón de la sal y terminará en L’Angliru un puerto de montaña de categoría especial. La etapa será llana en la mayor parte del inicio, pero ya llegando al tramo final tiene 2 puertos de primera categoría y el último de categoría especial.
Fuente
Antena 2