Evenepoel aplastó a Pogacar y es tricampeón Mundial contrarreloj

El australiano Jay Vine y otro belga, Ilan Van Wilder, completaron el podio.

Pogacar, el día de su 27º cumpleaños, terminó en la cuarta posición, a 2:38 de Evenepoel, quien lo adelantó en la subida adoquinada de Kimihurura, una escena muy inesperada dada la dominación del esloveno en el ciclismo mundial.

Pero Evenepoel estaba en otro nivel este domingo, una señal prometedora antes de la carrera de ruta, en una semana, donde podría convertirse en el primer ciclista en la historia en ganar ambas pruebas en los mismos Mundiales, un año después de lograr este doblete en los Juegos Olímpicos de París, una hazaña también inédita.

Saliendo como un cohete, Evenepoel ya tenía una ventaja de 45 segundos después de solo diez kilómetros en el difícil recorrido (40 km y 680 m de desnivel) en Kigali, que acoge estos primeros Mundiales en suelo africano.