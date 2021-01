Evenepoel arrastra dolores de su gran caída: "No sé cuándo volveré a correr"

El ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), aún no se ha recuperado completamente de su espectacular caída el pasado agosto en el Giro de Lombardía y no sabe cuándo podrá volver a competir.

Mire acá: Coronavirus aplazó el primer duelo de 2021 entre Tadej Pogacar y Egan Bernal

"Tengo una sorpresa para ustedes. No se sabe ni cuándo ni donde voy a empezar la temporada. Aún no me siento bien sobre la bicicleta y no puedo sentarme mucho tiempo en el sillín", declaró el ciclista este miércoles en rueda de prensa ante los medios belgas para dar información sobre su estado de forma.

El joven prodigio belga de la bicicleta, de 20 años, sufrió una grave caída el pasado 15 de agosto en el Giro de Lombardía cuando iba en cabeza de la prueba y se salió de la carretera a unos 50 kilómetros del final, en la bajada de Sormano, al chocar contra un saliente de la pared de un puente que le lanzó despedido hacia adelante.

Se precipitó unos cinco metros al vacío y aterrizó en una zona boscosa pero, a pesar de lo llamativo de las imágenes, el corredor sufrió "sólo" una contusión en los pulmones y se fracturó la pelvis, lesión que no le hizo pasar por quirófano.

Empezó a rodar en bicicleta estática en septiembre y en noviembre estuvo entrenando en Calpe (España), sintiendo aún molestias que entonces veía lógicas pero que dos meses después no han desaparecido.

Puede ver: Egan Bernal se plantea volver al Tour de Francia en el 2021

Actualmente "Remco", como le conocen los medios belgas, sigue un programa específico de entrenamiento con su equipo, con marcha y natación, si bien no entrenarse por ahora con el resto del grupo no le parece un problema importante.

"No, porque habíamos previsto retomar los entrenamientos intensos en bicicleta a partir de mediados de febrero", comentó en declaraciones que recoge la web de la cadena RTBF Evenepoel, quien, antes de su caída, en 2020 ganó cuatro carreras por etapas, entre ellas la Vuelta a Polonia, recuerdo que guarda con especial cariño por ser su primer triunfo en categoría UCI World Tour. EFE