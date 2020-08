Evenepoel da sus primeros pasos tras sufrir fractura de pelvis en el Giro de Lombardía

Hace cinco días, el ciclista belga Remco Evenepoel causó gran susto en toda la afición del ciclismo al protagonizar una escalofriante caída en el Giro de Lombardía luego de chocar su bicicleta con un bache y caerse por el borde de un puente cayendo al vació.

Sin embargo, algunas ramas de los árboles amortiguaron el golpe que pudo tener consecuencias peores a pesar de que se le diagnosticó una fractura de pelvis.

Le puede interesar: Movistar Team confirmó a la colombiana Paula Patiño para el Grand Prix de Plouay en Francia

Este jueves 20 de agosto justo el mismo día en el que se disputan los campeonatos nacionales de Bélgica, el Deceunick Quick-Step dio buenas noticias para los seguidores de Evenepoel al compartir un video del proceso que afronta el ciclista para su recuperación.

En la publicación se ve al corredor realizando sus primeros pasos con ayuda del personal médico y una muletas que hacen parte del paso a paso en su evolución de salud.

"Debería haber estado corriendo por la gloria en el Campeonato Nacional de Bélgica esta tarde, pero @EvenepoelRemco tiene su propia contrarreloj, y conociendo su increíble determinación y fuerza de voluntad, estamos seguros de que la ganará", publicó el equipo belga.

He should have been racing for glory at the Belgian National Championships this afternoon, but @EvenepoelRemco has his own time trial - and knowing his amazing determination and willpower - we are confident he will win it.#TheWolfpackNeverGivesUp pic.twitter.com/8l6w2Na9S6