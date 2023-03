Evenepoel ganó la última etapa y Roglic se quedó con la Vuelta a Cataluña

El campeón del mundo, el belga Remco Evenepoel (Quick-Step) venció al esprint al esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a quien el hecho de llegar a rueda de su gran rival le fue suficiente para adjudicarse la edición 102 de la Volta a Catalunya tras las seis subidas al circuito de Montjuïc de Barcelona.



Roglic aventajó en seis segundos a Evenepoel en la clasificación general final. Tercero fue el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) a pesar de que el ataque de su compañero de equipo, el español, Marc Soler, tercero en la etapa, hizo tambalear el último cajón del podio en los últimos kilómetros. El de Vilanova i la Geltrú se tuvo que conformar con el cuarto puesto de la general.

El circuito de Montjuïc era la última bala que tenía Evenepoel para batir a Roglic. No hacía falta la confirmación, pero de todas formas el actual campeón del mundo se encargó de recordarlo a los medios de comunicación antes de la salida: hoy iría a por todas. Y lo cumplió a pesar de no lograr el gran objetivo de la jornada.



La escapada, como era de prever, se formó en el Alt de Begues de segunda categoría, situado en el kilómetro 20 de la etapa. Allí el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) atacó y así empezó a mover el pelotón.



Finalmente, la fuga se consolidó con nueve nombres: además de Carapaz, estaban los españoles David de la Cruz (Astana), Carlos Verona (Movistar) y Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), el francés Guillaume Martin (Cofidis), el etíope Tsgabu Grmay (Team Jayco), el francés Geoffrey Bouchard (AG2R), y los británicos Ethan Hayter (INEOS) y Simon Carr (EF Education-EasyPost).



La diferencia se enfiló hasta 1 minuto y 50 segundos, pero el Quick-Step de Evenepoel se puso a trabajar para rebajarla alrededor del minuto.



Los ciclistas tuvieron que afrontar seis veces la subida hasta el castillo y el posterior descenso hacia las fuentes de Montjuïc. Las rampas del circuito, de 2,5 kilómetros de recorrido, con un desnivel medio del 4,6% y un máximo del 19%, precisamente ubicado en la última zona, justo antes de coronar el puerto, de segunda categoría.



El margen se mantenía cuando los ciclistas dieron el primer paso por la línea de meta. En el gran grupo, el Quick-Step seguía liderando y el Jumbo-Visma le seguía justo detrás para estar atento a cualquier movimiento del conjunto de Evenepoel.



La primera vuelta al circuito de Montjuïc ya redujo ostensiblemente las unidades a una cincuentena de corredores y el margen de la escapada a poco más de medio minuto.



Pero, mientras tanto, Guillaume Martin siguió sumando puntos en el alto del puerto, aunque finalmente no le valieron para conseguir el maillot de la montaña, que fue para Evenepoel, el vencedor también de la clasificación del mejor corredor joven. La de puntos se la llevó Roglic y el mejor equipo fue el UAE Team Emirates.



David de la Cruz atacó en el descenso de la segunda vuelta y abrió un hueco importante que llevó a la rendición al resto de la escapada. Pero su aventura acabó con el ataque de Evenepoel en la tercera subida al castillo, a 29 kilómetros de meta. Roglic, como siempre, le siguió la rueda. Y, aunque en un primer momento cedió metros, Soler consiguió unirse a ellos.



Evenepoel, como el sábado en la etapa con final en Molins de Rei (Barcelona), pidió relevos a Roglic. Pero ni el esloveno ni el de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se inmutaron en un primer momento. En el cuarto paso por la cima, la diferencia respecto al grupo perseguidor era de 30 segundos, un margen que permitía soñar a Soler con robarle el tercer cajón del podio a Almeida.



Roglic recapacitó y empezó a entrar en los relevos, lo que provocó que la diferencia se fuera hasta más allá de los 50 segundos. Y un cambio de ritmo de Evenepoel en el penúltimo paso por el castillo dejó a Soler sin capacidad para continuar con los dos titanes.



Así, por cuarta vez en esta Volta (cinco contando la jornada en Vallter, donde Giulio Ciccone les ganó el esprint a los otros dos), el triunfo de etapa se lo jugaron Roglic y Evenepoel. Por detrás, el grupo de Almeida redujo la distancia respecto a Soler en la última subida y así el portugués certificó el tercer cajón del podio.

El mano a mano definitivo entre Evenepoel y Roglic se lo llevó el primero en un esprint en el que el esloveno se dejó ir y no disputó la victoria a Evenepoel.



Los cuatro segundos de bonificación que le sacó el belga al esloveno fueron insuficientes para darle un giro a la clasificación general.



Termina una Volta a Catalunya que ha sido de las más espectaculares de los últimos tiempos. El duelo entre Evenepoel y Roglic será difícil de olvidar. Tan solo tuvo un respiro en la cuarta etapa con final en Sabadell (Barcelona). El resto de días fueron un espectáculo digno del ciclismo de primera línea mundial