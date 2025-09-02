Evenepoel reta a Pogacar y avisó su próximo objetivo de 2025

Remco Evenepoel liderará a la selección de Bélgica en los Mundiales de ciclismo de Kigali (Ruanda) a finales de septiembre, sobre un recorrido reservado a escaladores, anunció este martes el seleccionador Serge Pauwels.

Además de la carrera en línea, Remco Evenepoel, "muy ambicioso" según Pauwels, participará también en Ruanda en la contrarreloj, donde tratará de defender su doble título mundial en la disciplina.

Florian Vermeersch e Ilan Van Wilder participarán también en la prueba cronometrada.