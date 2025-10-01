Cargando contenido

Remco Evenepoel, campeón europeo contrarreloj
Remco Evenepoel, campeón europeo contrarreloj.
AFP
Ciclismo
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 11:24

Evenepoel sumó un nuevo título: campeón europeo contrarreloj

El belga logró su segundo título en el Campeonato de Europa.

Una semana después de sus títulos mundiales de contrarreloj en Kigali, el belga Remco Evenepoel y la suiza Marlen Reusser sumaron la corona europea de la especialidad, este miércoles en Francia.

Lea también
Image
Movistar anunció el regreso de Nairo Quintana

Nairo Quintana está de vuelta: Movistar Team confirmó plan con el colombiano

Ver más

Evenepoel, que el pasado domingo también fue plata en la prueba en línea, sólo superado por el esloveno Tadej Pogacar, sumó su segundo título (junto al de 2019) en el Campeonato de Europa, prueba en la que no participaba desde su tercer puesto en 2021.

Junto al ciclista belga, también vigente campeón olímpico de la disciplina contra el crono, completaron el podio el italiano Filippo Gana (a 43 segundos) y el danés Niklas Larsen (a 1 minuto y ocho segundos) en un recorrido de 24 km.

Lea también
Image
Stephen Curry, jugador de NBA

Stephen Curry jugará con un familiar en los Warriors; ya se llegó a un acuerdo

Ver más

En categoría femenina tampoco hubo sorpresa y el título fue para Reusser, que a su reciente corona mundial en Kigali suma su cuarto título continental (junto a 2021, 2022 y 2023).

La suiza de 34 años superó a la noruega Mia Ottestad y a la neerlandesa Mischa Bredewold por 49 y 51 segundos, respectivamente.

Podios del campeonato europeo contrarreloj

Masculino:

1. Remco Evenepoel (Bélgica) 
2. Filippo Ganna (Italia)
3. Niklas Larsen (Dinamarca)

Femenino:
1. Marlen Reusser (Suiza)
2. Mie Bjorndal Attestaad (Noruega)
3. Mischa Bredewold (Países Bajos)

Fuente
AFP
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Remco Evenepoel

Remco Evenepoel

Imagen

Filippo Ganna

Imagen

Ciclismo internacional

Imagen
UCI

UCI

Cargando más contenidos

Fin del contenido