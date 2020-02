Ewan ganó segunda etapa del Tour UAE en un terreno para 'clasicomanos'

Caleb Ewan (Lotto Soudal) ganó la segunda etapa del Tour EAE tras sprint complicadísimo que se disputó en una rampa de hasta 17%. La trayectoria no era para velocistas expertos porque no fue llegada netamente plana, por eso el colombiano Fernando Gaviria no pudo destacarse.

Al igual que el antioqueño, otros velocistas no aguantaron, como Pascal Ackermann y Mark Cavendish, que se quedaron al no ser su especialidad. El único sprinters que se metió en el último embalaje fue Ewan, a la postre vencedor del día.

El recorrido entre Hatta y Hatta Dam de 168 km contó con varios repechos importantes, pese a no tener como tal un puerto montañoso; incluso, el trayecto concluyó en un pequeño ascenso complicado que permitió que ciclistas de la talla de Alejandro Valverde se volvieran cartas a tener en cuenta para una victoria de etapa. Asimismo, pedalistas de la categoría de Adam Yates intentaron entrenar en la disputa.

El pelotón intentó tirar en los últimos kilómetros de la mano del equipo Mitchelton-Scott; a rueda estaba el Movistar con Valverde, ‘clasicomano’ por excelencia, además de Pieter Serry del Quick Step.

A un kilómetro para terminar la fracción, Sam Bennett lanzó un ataque para llevarse el triunfo en un complicado ascenso. El sprint fue explosivo, pero la respuesta de la misma manera llegó por medio del australiano del Lotto Soudal, Caleb Ewan, que cruzó primero la meta y se puso la camiseta del nuevo líder de la carrera.