Advierten que Nairo pudo consumir otras sustancias: "Movistar no debió ficharlo"

Nairo Quintana volverá a correr con el Movistar Team en 2024, pues el pedalista boyacense llegó a un acuerdo para reintegrarse al equipo en el cual militó entre 2012 y 2019. No obstante, hay críticas luego del fichaje.

Cabe recordar que el colombiano tuvo que ausentarse de la primera división del ciclismo mundial debido que durante el Tour de Francia 2022 consumió tramadol, que es considerada una sustancia prohibida (no dopaje); tras esto, no solo fue descalificado de la Grande Boucle -en la que finalizó sexto- sino que se desvinculó del Arkéa Samsic (su equipo en ese momento).

Ahora, tras hablar con el director del Movistar, Eusebio Unzué, hubo un acuerdo para que Nairo Quintana volviera a lucir el maillot de ese equipo, dejando atrás todas las discordias que desencadenaron en la salida del colombiano en 2019.

Vea también: Campeón del Tour de Francia se sinceró sobre Tadej Pogacar: "Es muy agresivo"

Y si bien el anuncio de la llegada de Nairo Quintana al Movistar Team genera una expectativa muy alta en la mayoría de aficionados y personajes ligados al ciclismo, hay quienes no comparten este fichaje.

Tal es el caso de Thomas Dekker -exciclista neerlandés- quien fue suspendido por dopaje, y se opone a la decisión del Movistar Team sobre el fichaje de Nairo, pese a que esta no tiene 'vuelta de hoja'.

En el podcast 'Live Slow Ride Fast', Dekker consideró que "el ciclismo es el único deporte donde se puede tener una opinión positiva del tramadol, pero es extraño que lo haya usado sabiendo que es una sustancia que se controla". Por ende, concluyó que si bien es permitido que Nairo corra en un equipo World Tour, "si no dio explicaciones entonces Movistar no debió sumarlo".

Además, Dekker consideró que es importante no descarta que Nairo haya consumido otra sustancia, pues dijo: "Me molesta un poco, aquí no se dieron explicaciones. Y aunque el ciclismo actual es mucho más limpio, esto es una advertencia. Si ingirió eso (tramadol), ¿entonces qué otras cosas pudo haber tomado?".

Le puede interesar: El ciclista con el que Ineos sorprendería en 2024; afirman que es mejor que Remco

Por último, Thomas Dekker revalidó su primera premisa, y comentó que "Movistar no debió ficharlo porque no hubo explicaciones. Que en 2023 una empresa tan grande le haya dado otra oportunidad es un lujo. Nairo Quintana pagó por lo que hizo, pero que él y Movistar no hayan respondido preguntas, es sinónimo de un ciclismo de viejos tiempos".