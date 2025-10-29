Exciclista del Movistar Team fue sancionado por dopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la sanción al ciclista brasileño Vinícius Rangel Costa, quien fue declarado inelegible por un periodo de 20 meses tras incurrir en una violación de las reglas antidopaje. El motivo: tres fallos de localización en un lapso de 12 meses.

Según la UCI, Rangel incumplió con su obligación de informar su paradero para los controles fuera de competencia, por lo que en tres ocasiones no pudo ser localizado en su domicilio, lo que constituye una infracción grave dentro del Código Mundial Antidopaje.

El organismo rector del ciclismo mundial indicó que el periodo de inelegibilidad comenzó el 27 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 26 de abril de 2027, tiempo durante el cual el corredor no podrá participar en ninguna competencia avalada por la UCI.

Rangel, nacido el 26 de mayo de 2001 en Brasil, fue parte del Movistar Team entre 2022 y 2024, donde compartió filas con reconocidos ciclistas colombianos como Nairo Quintana, Einer Rubio, Fernando Gaviria e Iván Ramiro Sosa.