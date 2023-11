Excompañero de Egan le echó sal a la herida por su salida del INEOS: "No me sentí apoyado"

La temporada 2023 no fue la más productiva para el INEOS Grenadiers, pues se quedó sin celebrar en alguna de las tres 'grandes'. Lo más cerca que estuvo fue en el Giro de Italia, donde Geraint Thomas perdió la camiseta de líder en la penúltima etapa tras el triunfo de Primoz Roglic.

Por otra parte, el equipo británico ha tenido que lidiar con bajas importantes al cierre de este año; entre ellas, se encuentra Tao Geoghegan Hart, quien acordó su llegada al Lidi-Trek para el 2024 tras terminar su contrato.

De esta manera, el corredor de 28 años tiene la oportunidad de ser líder de filas en la formación estadounidense, algo que nunca logró en su paso por el INEOS al estar bajo la sombra de otros como Egan Bernal, Carlos Rodríguez o el propio Geraint Thomas.

El británico se refirió a su paso por el INEOS en entrevista a Cycling Podcast, donde dejó unas crudas declaraciones al respecto: “Me encontré en la inusual situación que no me sentí lo suficientemente apoyado por los directivos de INEOS. Además, si no intentaba ahora no lo haría nunca más”, manifestó.

A Geoghegan Hart lo convenció el proyecto deportivo del Lidi-Trek, por lo cual decidió marcharse una vez finalizó su contrato con el INEOS. Además, esta es una buena oportunidad para demostrar sus condiciones de 'capo' de cara a competencias como el próximo Tour de Francia.

Aparte de Tao Geoghegan Hart, el equipo químico también sufrió las salidas de Daniel Felipe Martínez y Pavel Sivakov para la próxima temporada. Asimismo, Rod Ellingworth está cerca de dejar su cargo como director deportivo tras 15 años de éxitos en esta formación.

