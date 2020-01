El ciclista colombiano Miguel Ángel 'superman' López adelanta su pretemporada pensando en lo que será el 2020. Año en el cual correrá por primera vez el Tour de Francia como líder de la escuadra kazaja del Astana.

Precisamente en lo que será su debut en la 'Grande Boucle', el boyacense manifestó que fue el equipo el que decidió la gran vuelta en la que estará y que él siempre está abierto a las decisiones que vean los directores del conjunto.

"Lo eligió el equipo. Siempre estoy abierto a las decisiones que toman ellos. Es un Tour llamativo. Hay mucha montaña y la crono está en la tercera semana y acaba en subida. Me motiva", dijo López para el portal Ciclored.

'Superman', quien se ha caracterizado por ser un constante animados de las competencias en las que participa por proponer largas fugas y fuertes ataque, lanzó una crítica al ciclismo moderno por estar muy controlado.

"Faltan ciclistas valientes y la magia que tenía el ciclismo diez o 12 años atrás. Cuando habían ataques a 80 kilómetros o de salida. Ahora a los últimos 500 metros. A mi me gustaría, pero hay que se consciente de que todo está controlado, que si explotas puedes perder hasta 20 minutos", aseveró.

Precisamente por ser "explosivo", López ha visto como se la escapado la posibilidad de ubicar importantes posiciones en el podio de las grandes vueltas, pero asegura no arrepentirse.

"Yo soy así. Siempre que puedo ataco y no me lamento. Prefiero intentarlo y fallar a estar lamentándome por no haberlo intentado. Cuando arranco miro las piernas y no los número del potenciómetro", dijo.

El boyacense también reveló la clase de carreras a las que le gustaría participar y habló especialmente de las clásicas de las Ardenas.

"Me gustaría probar, por que no sé cómo andaría en las Ardenas. Ya sea para trabajar para Jakob Fuglsang. Me gustaría conocerlas y que el equipo me llevara", indicó.

Por último, Miguel Ángel López manifestó que el ciclismo colombiano está en constante crecimiento y los corredores jóvenes se destacan por ser muy profesionales.

"Llegan a sub 23 y vuela. Desde que yo llegué esto ha cambiado. Ahora hay casi que aprender de ellos. Ya son profesionales, desde juveniles trabajan en la dieta, preparación, alimentación. Yo todavía estoy tratando de organizar eso". puntualizó.