Fernando Gaviria ha demostrado su descontento con la actitud de algunos compatriotas colombianos en lo que ocurrió en la etapa 4 de la Vuelta a San Juan. Y es que hubo un accidente a mitad de la competencia, varios ciclistas se cayeron y algunos colombianos aprovecharon para adelantar posiciones.

Esto definitivamente le molestó al 'Misil', por eso mostró su descontento en declaraciones tras terminar la jornada. "Me enojé con los corredores colombianos porque no respetaron una caída. Al ver que hay corredores caídos, que no estamos disputando aun nada, estamos a mitad de etapa, creo que es inútil que tomen este afán", señaló el velocista.

Asimismo, para Gaviria es de vital importancia que la ética esté por encima de cada competencia en el deporte, específicamente hablando del ciclismo. "Creo fuera sido más caballeroso esperar a los corredores que se habían caído y volver a empezar", puntualizó.

Por otro lado, ha sido muy positiva la actuación del antioqueño en esta edición de la Vuelta a San Juan, ya que se ha llevado dos etapas en esta carrera y comienza a demostrar que se encuentra ya recuperado de los problemas físicos que sufrió en su momento que impidieron que tuviera un buen 2019, a pesar de haber ganado una etapa del Giro de Italia.

En esta edición de la competencia, el colombiano ya ha derrotado a sprinters de la categoría de Álvaro Hodeg y el propio Peter Sagan. El objetivo de Gaviria es poder potenciar mejor sus habilidades para así hacer un gran 2020, donde podría participar en las tres grandes del pedal, Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia, su máximo objetivo.