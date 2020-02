Fernando Gaviria estaría catorce días bajo cuidado en Emiratos Árabes

El Departamento de Salud de Abu Dabi, junto con el Ministerio de Salud y Prevención, "ha tomado todas las medidas para garantizar la salud y la seguridad de los huéspedes en dos hoteles, que están bajo cierre temporal" y en los que están alojados los ciclistas, equipos y personas que integran la 'caravana' del Tour de los Emiratos Árabes Unidos.



Esta medida podría implicar en su estricto cumplimiento el seguimiento durante 14 días del proceso de control, según medios de Abu Dabi.



"El Departamento de Salud ha tomado medidas de cuarentena inmediatas para los dos hoteles de Yas Island. También ha puesto en cuarentena a otras personas que pueden haber estado en contacto con los casos diagnosticados. Se llevan a cabo procedimientos rigurosos y controles, con un estrecho seguimiento médico durante 14 días. ", dijo la Oficina de Medios del Gobierno de Abu Dhabi, según refleja el diario Khaleej Times.

"Mientras tanto, todas las entidades relevantes en Abu Dabi están tomando las medidas necesarias. Los puertos y puntos de entrada están siendo monitoreados usando escáneres térmicos, se están realizando todos los controles médicos necesarios y se activan los sistemas de alerta temprana para detectar cualquier caso sospechoso", añade.



Según el diario, el proceso de cuarentena masivo en dos hoteles de lujo en la isla de Yas se inició después de que dos miembros del personal italiano de un equipo que participaba en el Tour de los EAU de ciclismo dieran positivo por coronavirus.



El Consejo de Deportes de Abu Dhabi dijo en un comunicado que todas las medidas están en su lugar para garantizar la seguridad de los ciclistas. "Se ha tomado la decisión de garantizar la protección de todos los participantes de la carrera", dijo el Consejo de Deportes de Abu Dhabi, y agregó que "la seguridad es una de las principales prioridades".

Entre los 140 ciclistas que serán puestos en cuarentena se encuentran algunos de los nombres más importantes del ciclismo mundial, como el cuádruple ganador del Tour de Francia Chris Froome.



"Es una pena que el Tour de los EAU haya sido cancelado, pero la salud pública debe ser lo primero. Todos estamos esperando las pruebas y permaneceremos en el hotel hasta nuevo aviso. Espero que los afectados se recuperen rápidamente y no haya más casos de coronavirus ", dijo Froome.



No se sabe cuántos días los corredores, los miembros de los equipos y los invitados en los hoteles permanecerán recluidos.



Además de los equipos, hay un grupo de periodistas internacionales que cubren este evento que también están en cuarentena. Nadie puede salir o entrar en los hoteles. Y ambos hoteles de lujo no aceptan nuevas reservas por ahora.