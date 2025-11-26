Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 10:01
Fernando Gaviria fue condenado a prisión por conducir en estado de embriaguez
El colombiano "presentaba signos de intoxicación", según detalló un tribunal.
Malas noticias se conocieron este miércoles 26 de noviembre del ciclista colombiano Fernando Gaviria, un día después de que se hiciera oficial su vinculación con el Caja Rural-Seguros RGA.
Según se reportó desde Francia, Gaviria fue condenado a dos meses de prisión por parte de un tribunal de Mónaco, luego de que se le encontrara conduciendo bajo los efectos del alcohol.
El colombiano dio una tasa de 2,40 gramos de alcohol en sangre, según explicó el portal Mónaco-Matin, en un procedimiento que fue llevado a cabo el pasado 22 de octubre de 2025.
A Gaviria lo detuvieron agentes de la Policía y posteriormente fue denunciado por varias infracciones de tránsito.
El colombiano fue acusado de "no ceder el paso, cruzar una línea continúa, circular en sentido contrario en una calle de un solo sentido" y además se le señaló por presentar signos de intoxicación.
Florestan Bellinzona, presidente del tribunal que llevó el caso del colombiano, aseguró que el ciclista estaba a "una o dos copas de entrar en coma. Es un peligro público".
Finalmente, en la diligencia se explicó que Fernando Gaviria se defendió que tenía "estrés laboral y problemas familiares".
A Fernando Gaviria también se le castigó con una multa de 5.000 euros, dos años de prohibición de conducir en el Principado y el pago de tres multas relacionadas de 45 euros cada una.
Fuente
Antena 2