Fernando Gaviria fue condenado a prisión por conducir en estado de embriaguez

El colombiano dio una tasa de 2,40 gramos de alcohol en sangre, según explicó el portal Mónaco-Matin, en un procedimiento que fue llevado a cabo el pasado 22 de octubre de 2025.

A Gaviria lo detuvieron agentes de la Policía y posteriormente fue denunciado por varias infracciones de tránsito.

El colombiano fue acusado de "no ceder el paso, cruzar una línea continúa, circular en sentido contrario en una calle de un solo sentido" y además se le señaló por presentar signos de intoxicación.