Fernando Gaviria: los síntomas del covid-19 y las secuelas para volver a correr

El ciclista colombiano Fernando Gaviria es uno de los afortunados sobrevivientes del coronavirus y después de un largo proceso de recuperación liderará al Team Emirates para afrontar la Vuelta a Burgos a partir de este 28 de julio; además, tiene el Giro de Italia como su gran objetivo de la temporada.

En diálogo con ‘Tuttobiciweb’, Gaviria habló de sus síntomas con el coronavirus y cómo los fue superando, recordando que él se contagió en el Tour de los Emiratos que se llevó a cabo en febrero: “Fui hospitalizado con fiebre y las cosas no salieron bien durante un par de días. Al final, afortunadamente, el virus no me golpeó con fuerza, incluso si me vi obligado a permanecer en el hospital durante un mes. De hecho, pasé días muy difíciles en el hospital”.

“Pero si queremos, tuvimos la suerte de contraer el virus en los Emiratos porque el equipo puso todo a nuestra disposición, médicos, asistencia y más. Recuerdo bien que algunos días me despertaba feliz porque pensaba que podía salir, pero la prueba siempre fue positiva. Además, se agregó el hecho de que las fronteras se estaban cerrando y aumentó la preocupación”, señaló el pedalista colombiano.

Sobre cómo se ha sentido tras retomar la actividad deportiva, contó: "Sería un error descartar todo, pero hasta ahora me he sentido normal en la bicicleta y eso es un alivio. No tenía idea de cómo me sentiría en estas circunstancias cuando comencé a entrenar. Pero ahora estoy tomando las cosas con calma y solo espero que todo salga bien porque definitivamente necesitaba comenzar a competir nuevamente".

"Hubo un largo período en el que el ciclismo realmente no era tan importante, porque todos sabemos que el coronavirus ha afectado a una gran cantidad de víctimas y eso es muy lamentable… A nivel personal, creo que ser capaz de ganar una carrera es extremadamente satisfactorio. Siento la misma adrenalina que cuando me convertí en profesional. No sabemos qué tipo de condiciones tenemos o cómo será la carrera. Lo que sabemos es que todos necesitamos volver a competir”, finalizó quien ganó tres etapas de la Vuelta a San Juan en Argentina antes de su infortunio sanitario.