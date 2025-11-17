Fernando Gaviria estaría muy cerca de firmar con el Caja Rural – Seguros RGA para la temporada 2026. El velocista colombiano, que termina contrato con el Movistar Team en diciembre, ya tendría adelantado un acuerdo para convertirse en la principal carta del equipo español en las llegadas masivas.

El ciclista de 30 años analiza su futuro tras confirmarse que no seguirá en Movistar, escuadra con la que compitió durante tres temporadas y donde logró victorias importantes en carreras de primer nivel. En ese escenario, el Caja Rural se habría movido rápidamente para asegurar su fichaje.

Victorias de Gaviria en el Movistar

Gaviria continúa siendo uno de los sprinters más reconocidos del pelotón internacional. A lo largo de su carrera ha conseguido triunfos en el World Tour, incluyendo etapas en la Vuelta a San Juan, el Tour de Romandía y el Tour Colombia, además de éxitos en eventos de categoría ProSeries.

En su palmarés también sobresalen siete victorias en grandes vueltas: cinco etapas en el Giro de Italia y dos en el Tour de Francia, además del título de la clasificación por puntos en el Giro 2017, considerado uno de sus mejores momentos deportivos.