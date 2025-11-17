Actualizado:
Lun, 17/11/2025 - 16:57
Fernando Gaviria sale del Movistar Team y se filtró su nuevo equipo
El pedalista antioqueño es uno de los embaladores colombianos más importantes de los últimos años.
Fernando Gaviria estaría muy cerca de firmar con el Caja Rural – Seguros RGA para la temporada 2026. El velocista colombiano, que termina contrato con el Movistar Team en diciembre, ya tendría adelantado un acuerdo para convertirse en la principal carta del equipo español en las llegadas masivas.
Puede leer: Cruzeiro plantea un negocio con Néiser Villarreal, y "ganar dinero"
El ciclista de 30 años analiza su futuro tras confirmarse que no seguirá en Movistar, escuadra con la que compitió durante tres temporadas y donde logró victorias importantes en carreras de primer nivel. En ese escenario, el Caja Rural se habría movido rápidamente para asegurar su fichaje.
Victorias de Gaviria en el Movistar
Gaviria continúa siendo uno de los sprinters más reconocidos del pelotón internacional. A lo largo de su carrera ha conseguido triunfos en el World Tour, incluyendo etapas en la Vuelta a San Juan, el Tour de Romandía y el Tour Colombia, además de éxitos en eventos de categoría ProSeries.
En su palmarés también sobresalen siete victorias en grandes vueltas: cinco etapas en el Giro de Italia y dos en el Tour de Francia, además del título de la clasificación por puntos en el Giro 2017, considerado uno de sus mejores momentos deportivos.
Trayectoria de Fernando Gaviria
El corredor antioqueño ha pasado por equipos de amplia trayectoria: inició en Coldeportes-Claro, dio el salto al máximo nivel con el Quick-Step Floors, luego compitió con el UAE Team Emirates y en los últimos años lo hizo con el Movistar Team.
La salida de Movistar despertó el interés de varias escuadras que buscaban reforzar su bloque de velocistas. Entre ellas aparecieron nombres del ciclismo europeo como Cofidis, que valoraban la experiencia de Gaviria y su capacidad para pelear etapas al sprint.
Le puede interesar: PSG le está cobrando una millonaria indemnización a Kylian Mbappé
Sin embargo, Caja Rural tomó ventaja al presentar un proyecto donde el colombiano tendría mayor liderazgo y libertad en los embalajes, un punto clave para recuperar protagonismo en el calendario internacional.
Si todo avanza como está previsto, Gaviria se convertiría en una de las principales apuestas del equipo navarro para 2026, buscando relanzar su carrera y volver a ser un referente en las llegadas rápidas del pelotón.
Fuente
Antena 2