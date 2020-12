Fernando Gaviria y todo el UAE Team Emirates recibirá la vacuna contra el covid-19

La temporada del ciclismo 2021 está muy cerca a dar inicio en enero y todas las escudaras se alistan para iniciar los campamentos de entrenamiento en sus respectivas sedes.

Es el caso de la escuadra World Tour del UAE Team Emirates, la cual citó a todos sus corredores a una pretemporada en los Emiratos en enero para planificar lo que será el 2021 y las carreras en las que repartirá a sus líderes.

De esta manera, los colombianos Fernando Gaviria, Andrés Camilo Ardila, Cristian Camilo Muñoz deberán viajar en los primero días de enero para ponerse a órdenes de su escuadra.

Adicionalmente, este lunes 7 de diciembre se comunico que el UAE Team Emirates tiene entre su planes ofrecerle a todos sus corredores la vacuna contra el coronavirus durante el campamento de entrenamiento, según indicó el gerente de la escuadra Mauro Gianetti en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Gianetti reveló que él ha participado en los ensayos de la fase tres de la vacuna Sinopharm y no ha tenido ningún efecto secundario.

“Fui uno de los 30.000 voluntarios en Abu Dhabi que probaron la nueva vacuna Sinopharm. Fue en dos dosis y no tuve ningún efecto secundario. Actualmente está en fase de pruebas 3, todavía no ha sido autorizado, pero no queda mucho por hacer y esperan distribuir mil millones de dosis en 2021. En enero tenemos la intención de vacunar a todos los ciclistas y el personal", indicó.

La vacuna de Sinopharm es desarrollada por China y lleva a cabo algunos de los ensayos en los Emiratos Árabes Unidos. El gerente de la escuadra manifestó que por lo pronto ha asegurado suficientes vacunas para sus 28 corredores y casi 100 empleados.

El UAE Team Emirates es uno de los equipos que más afectado ha sido por el coronavirus e incluso el colombiano Fernando Gaviria resultó contagiado en dos oportunidades.