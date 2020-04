Figura del Jumbo-Visma trabaja como mensajero en medio del Covid-19

El ciclista holandés Dylan Groenewegen es una de las principales cartas del equipo de su país de categoría World Tour, Jumbo-Visma, cuando se deben definir las etapas en los embalajes masivos. Groenewegen brilló en las pocas carreras que se disputaron en la primera mitad de temporada de 2020 al conseguir tres victorias repartidas en dos celebraciones en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y una en el UAE Tour.

Sin embargo y a pesar de la emergencia por la que atraviesa el mundo por la pandemia del coronavirus, el neerlandés no ha desaprovechado el tiempo y se ha mantenido encima de su bicicleta realizando una particular labor en su país.

Y es que a través de sus redes sociales, Dylan Groenewegen compartió que en los próximos días se dedicará a ser el domiciliario de lujo de adultos mayores a quienes les suministrará, siempre andando en su bicicleta, la comida y los medicamentos que requieran.

El holandés, que anda por las calles de su lugar de origen luciendo el uniforme del Jumbo-Visma junto con un morral en donde ubica las encomiendas, publicó un portan en el cual pueden realizar sus pedidos.

Even geen koers, maar wel tijd om te helpen. De komende tijd bezorg ik op de fiets boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat nu even niet zelf kunnen 🛒🔥 Heb je als zorgverlener of oudere hulp nodig of wil je zelf helpen? ➡️ https://t.co/gZ1YMOH7J3#StaySafeTogether pic.twitter.com/4ruo0dlKFG