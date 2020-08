¿Fin a los rumores? Egan Bernal luce el nuevo uniforme del INEOS y reconoce el recorrido del Tour

Este martes 18 de agosto se encendieron las alarmas después de que el portal italiano La Gazzetta dello Sport informara que el ciclista colombiano Egan Arley Bernal no defendería su título del Tour de Francia al no recuperarse de algunas molestias en la espalda que lo obligaron a retirarse Critérium del Dauphiné.

Igualmente se comunicó que el ecuatoriano Richard Carapaz, que estaba en la lista de integrantes de las escuadra británica para participar en el Giro de Emilia, no tomó la partida de la prueba y tomaría el lugar de Bernal en la 'Grande Boucle'.

Lea también: Este es Joe Smith Jr, rival de Eléider Álvarez en pelea eliminatoria por el título mundial

Estas versiones fueron desmentidas por el portal francés Dauphiné Liberé, quien dio a conocer una imágenes en las que se ve a las principales figuras el Team INEOS, luciendo el nuevo uniforme que portarán en el Tour de Francia y reconociendo unos de los trayectos que presentará la carrera que iniciará el próximo 29 de agosto.

Sivakov crashes once, gets a new bike the next day...



Jokes aside, INEOS was spotted training today, with Bernal, in their new Grenadier kit.



Pics via Thierry Carroz https://t.co/vfNKoPiULy pic.twitter.com/FRULSO3t5h