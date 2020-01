Finalmente, Chris Froome sí 'trabajó' para Egan Bernal en la Vuelta a Cataluña

Este viernes se llevó a cabo la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña con una fracción totalmente llana que deparó para los ciclistas una jornada de transición que se volvió intensa en los kilómetros finales por cuenta del ritmo que debió imponer el pelotón para alcanzar a los fugados, donde finalmente uno logró su cometido.

Respecto a los tres colombianos que aspiran al título de la tradicional carrera, no perdieron tiempo en la clasificación general y se limitaron a llegar a la par del grupo principal, aguardando por las etapas montañosas del sábado y domingo. No obstante, una situación bastante particular se presentó con el Egan Bernal, actual líder del Sky en Cataluña.

Lea también: Egan Bernal llegó a la meta con la bicicleta al hombro

A escasos metros de la meta, la bicicleta de Egan Bernal sufrió una imprevista falla mecánica en la cadena, por lo que el colombiano tuvo que llegar al final caminando y cargando su cicla, siendo consciente de que no iba a perder tiempo en la clasificación general por la regla de la UCI que da un salvavidas a los accidentes en los últimos tres kilómetros.

Además, la imagen curiosa del día que dejó la Vuelta a Cataluña fue la de Chris Froome cargando en el manubrio de su bicicleta a Egan Bernal luego de cruzar la meta, en medio de risas y los aplausos de los aficionados; dando una muestra de compañerismo y respeto, teniendo en cuenta que el británico es el capo del equipo y el colombiano es la gran promesa del Sky pensando en el futuro.

Lea también: El duro rival que tendrá 'Supermán' López en la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña

Ante esa curiosa situación, Egan Bernal publicó en su cuenta de Instagram: “No ganamos, pero llegamos con estilo”; sumado a las declaraciones de Froome en días pasados, donde aseguró que ante su caída del día martes, iba a dedicar todos sus esfuerzos para que Egan llegara al podio de la Vuelta a Cataluña.