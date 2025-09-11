Actualizado:
FOTO -Egan Bernal pagó apuesta en la Vuelta a España: drástico cambio
Egan se mantiene como uno de los protagonistas de la Vuelta a España.
El ciclista colombiano Egan Arley Bernal se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a España y este jueves 11 de septiembre, después de disputarse la etapa 18, se vio obligado a pagar una particular apuesta.
Bernal tuvo que cumplir con un pacto al interior del INEOS Grenadiers, ya que con sus compañeros de equipo acordó cortarse el cabello si un pedalista a elección lograba una victoria de etapa.
Cuando Egan se quedó con el primer lugar en la jornada 16, quien tuvo que cumplir con la apuesta fue Brandon Rivera, quien desde entonces lució un nuevo look.
Egan Bernal cumplió con apuesta
Este jueves, después del triunfo de Filippo Ganna en la contrarreloj de la etapa 18, fue Egan Bernal el que tuvo que cumplir con la apuesta y permitir un cambio de look.
A través de las redes sociales del INEOS Grenadiers se dio a conocer cómo a Bernal se le cortó el cabello hasta el punto de quedar con una mejor estructura aerodinámica.
"Todo a por la victoria, todo a por el recorte 👊 ✂️", compartió el equipo británico junto a una imagen del colombiano con Filippo Ganna.
Egan buscará una nueva victoria de etapa
A pocos días para el final de la Vuelta a España se espera que Egan Bernal enfoque sus esfuerzos en conseguir una segunda victoria de etapa.
La jornada elegida sería la del sábado 13 de septiembre, cuando se cumpla con la fracción 20, que tendrá un recorrido total de 164,8 kilómetros con inicio en Robledo de Chavela y meta en el exigente puerto de montaña de la Bola del Mundo.
