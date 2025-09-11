FOTO -Egan Bernal pagó apuesta en la Vuelta a España: drástico cambio

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a España y este jueves 11 de septiembre, después de disputarse la etapa 18, se vio obligado a pagar una particular apuesta.

Bernal tuvo que cumplir con un pacto al interior del INEOS Grenadiers, ya que con sus compañeros de equipo acordó cortarse el cabello si un pedalista a elección lograba una victoria de etapa.

Cuando Egan se quedó con el primer lugar en la jornada 16, quien tuvo que cumplir con la apuesta fue Brandon Rivera, quien desde entonces lució un nuevo look.