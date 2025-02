[Foto] Filtraron el maillot de campeón nacional que usará Egan en el World Tour

El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019, ganó su primera carrera desde el terrible accidente que sufrió en 2022 en el que casi muere.

Bernal, de 28 años, se impuso en el campeonato colombiano de contrarreloj, disputado en Bucaramanga semanas atrás, por lo que llevará un uniforme diferente para esta temporada del 2025.

Si bien no es su triunfo más prestigioso, tiene un sabor particular para Bernal, del equipo Ineos, que no ganaba una prueba desde su victoria en el Giro de Italia de 2021.

Filtraron el maillot de Egan Bernal como campeón nacional

Tras esta victoria nacional, y como es habitual en el ciclismo profesional, el colombiano usará un maillot diferente para el World Tour, en el que deja claro ante el mundo que es el campeón nacional de su país.

En unas fotografías publicadas en la jornada de este domingo 16 de febrero, ya se evidenció a Egan entrenando con el nnuevo maillot a propósito de su preparación para la carrera Clásica Jaén Paraíso Interior que se disputará este lunes 17 de febrero.