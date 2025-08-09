Cargando contenido

Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team
Nairo Quintana, ciclista del Movistar Team
Sáb, 09/08/2025 - 14:50

[Foto] Impactantes heridas de Nairo Quintana, ¿se pierde la Vuelta a España?

El ciclista colombiano se tuvo que retirar de la Vuelta a Burgos por una caída.

Nairo Quintana sorprendió el pasado viernes 8 de agosto al no tomar partida en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, pues el ciclista colombiano tuvo que retirarse debido a una fuerte caída que sufrió un día atrás y desde ya activa las alarmas con miras a la Vuelta a España.

A 15 días del inicio de la ronda española, Nairo publicó una fotografía en sus redes sociales en la que expone las heridas que le quedaron, y acompañó la imagen de unas palabras de resiliencia. Se presume que la foto fue lograda el día de la caída y ya está en proceso de recuperación.

Puede leer: Vuelta a Colombia 2025: clasificación general tras la etapa 9

"Caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria", escribió Nairo Quintana en sus redes sociales junto a la fotografía en que se aprecia su espalda con varias heridas. Ahora, inicia una 'contrarreloj' para llegar a la Vuelta a España.

Cabe recordar que el ciclista boyacense apuntaba a ser uno de los 'capos' de su equipo en la Vuelta a España, más teniendo en cuenta que Enric Mas se lesionó y no podrá competir por el resto de la temporada.

Fotografía de las lesiones de Nairo Quintana

Heridas de Nairo Quintana
Asimismo, parece un despropósito que el Movistar Team vuelva a utilizar a Einer Rubio para la Vuelta, teniendo en cuenta que el corredor viene de hacer parte de las plantillas que corrieron el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Se espera que a lo largo de la próxima semana haya luces de una exitosa recuperación de Nairo Quintana, a quien le fueron descartadas fracturas y tendría que superar las heridas abiertas que padeció.

Le puede interesar: [Video] Impactante lesión de De Amores, arquero de Millonarios, ante Cali

¿Cuándo es la Vuelta a España?

La Vuelta a España 2025 se correrá entre el sábado 23 de agosto y el domingo 14 de septiembre con final en Madrid. La carrera pasará por Francia, Italia y Andorra fuera del país principal. Ya está confirmado que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) no participará, por lo que inicialmente parece una competición un poco más justa a diferencia de las dos 'grandes' anteriores.

