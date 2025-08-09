[Foto] Impactantes heridas de Nairo Quintana, ¿se pierde la Vuelta a España?

Nairo Quintana sorprendió el pasado viernes 8 de agosto al no tomar partida en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos, pues el ciclista colombiano tuvo que retirarse debido a una fuerte caída que sufrió un día atrás y desde ya activa las alarmas con miras a la Vuelta a España.

A 15 días del inicio de la ronda española, Nairo publicó una fotografía en sus redes sociales en la que expone las heridas que le quedaron, y acompañó la imagen de unas palabras de resiliencia. Se presume que la foto fue lograda el día de la caída y ya está en proceso de recuperación.

"Caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria", escribió Nairo Quintana en sus redes sociales junto a la fotografía en que se aprecia su espalda con varias heridas. Ahora, inicia una 'contrarreloj' para llegar a la Vuelta a España.

Cabe recordar que el ciclista boyacense apuntaba a ser uno de los 'capos' de su equipo en la Vuelta a España, más teniendo en cuenta que Enric Mas se lesionó y no podrá competir por el resto de la temporada.

Fotografía de las lesiones de Nairo Quintana