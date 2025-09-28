[Fotos] Clásico RCN Sistecrédito 2025: Wilson Peña ganó la etapa 9 en Cali

El Clásico RCN Sistecrédito 2025 llegó a su última etapa con la disputa de la contrarreloj individual en la ciudad de Cali. La novena jornada, que tenía como reto el ascenso a Cristo Rey en la capital vallecaucana, se apuntaba como una jornada clave para definir al campeón en una disputa entre Diego Camargo y Wilson Peña.

Desde los primeros metros el terreno se mostraba como un escenario complicado para el jefe de filas del Team Medellín que tenía una ventaja. Sin embargo, un imprevisto mecánico puso en jaque el título de Camargo que tuvo que bajarse de la bicicleta.

Sin embargo, en la llegada al monumento en la sucursal del cielo, todo parecía apretarse. Wilson Peña (Sistecrédito) empezó a acelerar de manera importante y en la subida fue reduciendo las distancias en la general que en la partida de la novena jornada rondaba los 40 segundos.

Peña tuvo una jornada brillante y llegó a la línea de meta con un tiempo de 25:29 para quedarse con el triunfo de la jornada desbancando a Yeison Reyes (Orgullo Paisa) que se apuntaba con la silla caliente, pero acabó quedando en el segundo lugar del día por seis segundos de desventaja.

Finalmente, el Team Sistecrédito también terminó cerrando el podio de la crono individual. Estiven García hizo una gran crono y arribó a la línea de meta con una diferencia de nueve segundos para completar el top 3 de la última jornada en el duelo de titanes.

Tras el cierre de la competencia que recorrió varios departamentos de Colombia, Diego Camargo acabó imponiéndose como líder del Clásico RCN 2025. El pedalista del Team Medellín se quedó con la camiseta amarilla de campeón tras un tiempo en la general de 31h21'18''. El nacido en Tuta se coronó con una ventaja mínima.

Wilson Peña (Sistecrédito) se quedó con el segundo lugar del podio a solo diez segundos de diferencia. La última casilla del podio fue para el bogotano Javier Jamaica del (NU Colombia) que dio la sorpresa y finalizó con la casilla de bronce a 4'28'' del campeón.

Clasificación etapa 9 Clásico RCN Sistecrédito 2025

1. Wilson Peña (Sistecrédito) 25:29

2. Yeison Reyes (Orgullo Paisa) a 6'

3. Estiven García (Sistecrédito) a 9'

4. Javier Jamaica (NU Colombia) a 14'

5. Brayan Sánchez (Team Medellín) a 17'