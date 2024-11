Froome anunció su retiro del ciclismo profesional

El británico de origen keniano Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour, 2 de la Vuelta y 1 del Giro, espera despedirse del pelotón en 2025 participando en una gran vuelta, si bien admite que será improbable hacerlo en la ronda francesa, en cuyo palmarés su nombre figura con letras de oro.

A sus 39 años, Froome, quien admite que no volvió a ser el fenómeno que le condujo a ganar 4 Tours de Francia, afrontará la que puede ser su última temporada con el maillot del Israel-Premier Tech, con una ambiciones limitadas, pero dispuesto a despedirse cumpliendo su objetivo inicial como ciclista de llegar a los 40 años participando en una prueba de máximo nivel.

"Obviamente, en los últimos años no he estado en el Tour al mismo nivel de antes del accidente de 2019, pero, por supuesto, para mí sigue siendo un evento muy especial. Me encantaría volver al Tour, pero si no puede ser, a una gran vuelta para dar un último empujón a mi carrera", dijo Froome a Cyclingnews y Velonews.

Froome aún no ha decidido poner fin a su trayectoria profesional, pero admite que "será lo más probable".

Aunque Froome aún no tiene diseñado el calendario de 2025, sí tiene claro que estará presente en una gran vuelta, y que su función no será la de líder, sino la de gregario.

El británico, nacido en Nairobi en 1985, estuvo a punto de sumarse al "club de los 5 Tours de Francia" junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain, pero un accidente que tuvo en el Dauphiné 2019 mientras supervisaba la crono, le apartó de la hazaña.

"2019 fue sin duda un punto de inflexión enorme en mi carrera, pero así es el deporte, así es la vida. Quiero decir que las lesiones ocurren, los accidentes ocurren, así que lo acepto y sigo adelante haciendo lo mejor que puedo", dijo Froome.

Froome asumió el accidente que le produjo múltiples fracturas como "parte del deporte y la vida", pero lamenta no haber podido luchar por el quinto Tour, ya que en 2019 se encontraba en un gran momento de forma para intentarlo.

Con el maillot del Sky, Froome ganó el Tour en de 2013, 2015, 2016 y 2017, y fue tercero en 2018.

"Cuando empecé en el ciclismo como juvenil siempre me puse como meta llegar a los 40 años y seguir compitiendo. Siempre lo tuve claro: quiero hacerlo lo mejor que pueda hasta los 40, y esa es mi ventana de oportunidad. Hacia finales del próximo año tendré que tomar esa decisión", concluye Froome.