Froome contó cómo va su recuperación y se ilusiona con el Tour de Francia

Chris Froome tiene cada vez más fuerte la ilusión de poder correr el Tour de Francia a mitad de año. El pedalista británico, que estaba corriendo el UAE Tour, no pudo terminar la competencia por la cancelación de esta debido al peligro de contagio de coronavirus.

Sin embargo, luego de haber regresado a las carreteras tras 8 meses sin poder correr donde tuvo que recuperarse de las diferentes fracturas que sufrió en el Criterium du Dauphiné, el británico logró competir de la mejor manera, pese a que se vio falto de forma física.

Corrió con normalidad, se le dificultaron los ascensos, pero fue constante en cada una de las etapas que compitió. En el terreno plano se le vio bien, aunque sin ese cambio de ritmo que se le caracteriza.

Despite the @uae_tour not finishing as I expected, I’m happy to report the sensations are good & my recovery is on track. The hard work continues 👊 #RoadToTDF2020 pic.twitter.com/f2hlmCzswM