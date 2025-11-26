Froome puso en duda su retiro del ciclismo profesional

El ciclista británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, 2 de la Vuelta y 1 del Giro de Italia, es uno de los corredores que aún no tienen contrato para 2026, y que, por otra parte, no ha confirmado su retirada del ciclismo una vez recuperado de la grave caída sufrida en agosto.

Chris Froome (Nairobi, 40 años), finalizó su contrato con el Israel Premier Tech después de 5 temporadas en el equipo, y una vez desaparecido dicha formación, dispondrá de la licencia la empresa NSN Cycling.