Froome rompe el silencio sobre su estado físico: "No estoy en condición ganadora"

Chris Froome (Ineos), cuatro veces ganador del Tour, 2 de la Vuelta y 1 del Giro, volvió a la competición tras 8 meses de baja en el Tour de los UAE con la ilusión "de un juvenil" y satisfecho de unas sensaciones que marcarán un camino aún indefinido hasta volver al nivel que tenía antes del accidente en el Dauphiné en junio de 2019.



Froome ha sido la principal novedad de la competencia. Por eso, el británico decidió mostrar su sentir y lo especial que para él es volver a las carreteras.

Mire acá: Nairo vs Froome: histórico dato a favor del colombiano tras ganar el Tour de Los Alpes



P. ¿Cómo se siente al estar de vuelta en el pelotón?



R. "Muy, muy bien. Tengo un gran sentimiento, estoy muy contento por estar de vuelta en el pelotón. Muchos corredores se acercaron a mí y me dijeron que querían volverme a ver y que era posible regresar después de un accidente tan grande. Todavía queda mucho camino por recorrer hasta que regrese a donde lo dejé, pero las primeras sensaciones son realmente buenas. Verme con un dorsal y poner las manos en el manillar luchando en carrera me hecho feliz de nuevo. De nuevo me siento ciclista".



¿Cómo se sintió esta mañana cuando se despertó?



"Para ser sincero, estaba realmente emocionado. Estoy emocionado de volver. Casi me sentí como si fuera un neo-profesional nuevamente, como si fuera mi primera carrera. Solo fueron ocho meses de baja, pero me pareció más tiempo".



¿Tiene una mejor idea de su estado de forma después de hoy?



"Sé en qué condición estoy. Sé que no estoy en condición ganadora, pero quería estar en condiciones suficientes para superar la carrera y hacer lo que pueda por el equipo. Como dije, en la primera carrera después de ocho meses no puedo establecer unas expectativas demasiado altas, pero solo estar aquí ya es una gran victoria para mí".

Puede ver: Tour de Colombia



Ha logrado mucho en tu carrera, ¿qué se plantea ahora?



"No es nada del otro mundo, pero ya es una gran victoria para mí estar en la línea de salida y he superado el día sin problemas. Hace apenas 2 ó 3 meses apenas podía caminar. Tenía una gran cojera. Estar en una carrera de bicicletas, correr en el nivel World Tour, es una gran victoria en sí misma".



Froome espera utilizar el Tour de los UAE para potenciar su condición física de cara a lo que será el Tour de Francia, principal objetivo del pedalista en esta temporada.