Froome se propone recuperar su nivel y ganar su quinto Tour de Francia

El pasado jueves 16 de enero, Dave Brailsford, mánager general del equipo INEOS, reveló el calendario que tendrán sus principales figuras y las grandes vueltas que disputarán. Brailsford confirmó que el colombiano Egan Arley Bernal Gómez, campeón del Tour de Francia 2019, volverá a participar en la 'Grande Boucle' y estará acompañado por Geraint Thomas, con quien oficializará como co-líderes.

De igual forma, manifestó que el ecuatoriano Richard Carapaz defenderá el título del Giro de Italia, mientras que aseguró que Christopher Clive Froome avanza en su recuperación y la escuadra lo esperara hasta que este en el 100 % de sus condiciones.

Le puede interesar: INEOS confirmó a Egan Bernal como líder del equipo para el Tour de Francia

En esta oportunidad, Froome habló para el portal oficial del INEOS y aseguró que tiene como principal objetivo volver a su mejor nivel y contar con la posibilidad de estar y luchar por el Tour de Francia.

“El único objetivo que me he fijado es el Tour de Francia. Espero estar al principio de la París-Niza lo mejor posible. Hasta entonces, será un trabajo duro todas las semanas”, afirmó el ciclista nacido en Kenia, pero nacionalizado británico.

El cuatro veces ganador de la 'Grande Boucle' afirmó que realiza en enero su primer campamento de entrenamiento en Gran Canaria en donde se ha sentido de bien tras regresar a la bicicleta y pedalear junto a sus compañeros.

“Me dieron luz verde para volver a la bicicleta. Ahora estoy en la fase de transición de la recuperación al entrenamiento normal. Este período es crucial, aquí pongo las bases para todo el arduo trabajo que está por venir”, dijo Froome.

Lea también: "Egan Bernal es el presente del ciclismo": Alberto Contador

De esta manera y a pesar de que se había anunciado a Bernal y Thomas como líderes del INEOS para el Tour de Francia, se está a la expectativa de cómo será la recuperación de Froome, ya que si recupera su máximo nivel, sería la principal carta del equipo británico, el cual le ayudaría a conseguir su quinto Tour de Francia.

“The only appointment I’ve set myself is the Tour de France. The prospect of going for a fifth yellow jersey is massive for me.”



In his first interview of 2020, @chrisfroome gives us the latest update on his training and recovery, his #TDF2020 focus, plus a message for the fans. pic.twitter.com/ebwMyhXODB