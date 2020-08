Una "feroz" granizada ha sembrado el caos en la cumbre del Col de Porte, donde ha finalizado la segunda etapa del Dauphiné, minutos después de que entraran los primeros clasificados con el esloveno Primoz Roglic al frente.

La tormenta desatada a perjudicado seriamente a gran parte del pelotón que aún no había llegado a la línea de meta, donde hubo de suspenderse la ceremonia del podio.

Lea también: 'Supermán' López destaca su aumento de nivel cada día en el Dauphiné

At one point, the accumulation turned into floods and a guy like @tonymartin85 had to find a new shelter... Our own @guyniv1 said:”It hit me so hard... Never experienced something like that.., just wanted to cross the line and get to the bus... Crazy! ” @dauphine pic.twitter.com/21BwHcGvNn