Fuerte relato de Nairo: cuando corrió con un hueso roto y Movistar no le creyó

El 2014 fue un año de gloria para Nairo Quintana luego de coronarse campeón del Giro de Italia, pero su remate de temporada en ese momento no fue el mejor, puesto que llegó a la Vuelta a España como gran candidato al título y tuvo que retirarse en la segunda semana de la carrera tras dos fuertes caídas que sufrió.

Al respecto, Nairo recordó el duro momento que vivió y contó que el jefe del Movistar Team y el médico de la Vuelta a España no creyeron en él cuando manifestaba que tenía un hueso roto en medio de la competencia. Un momento que lo puso entre la espada y la pared, pero al final optó por retirarse de la ronda ibérica.

“La caída en la etapa 10 de crono fue la más dura que he tenido en mi carrera, y la del día siguiente se me cayeron unos al frente mío, no me dio tiempo ni de frenar. Esta caída junto con la de día anterior me volvió nada y mi jefe decía ‘Tienes que seguir, tienes que seguir’”, relató el pedalista boyacense en un diálogo a través de redes sociales con la apneista profesional colombiana Sofía Gómez.

Además, señaló que tampoco le creía el galeno encargado por la competencia: “Y el médico de carrera, no sé si habrá apostado por mí de que yo iría a ganar o qué, me revisaba y decía que yo no tenía nada que se suba que se suba, decía y yo le decía que no, que yo tengo el hueso roto”.

Cabe señalar que, durante esta semana, desde el Movistar Team admitieron que Nairo Quintana les hará mucha falta en el ámbito deportivo, pero que optaron por hacer una renovación del plantel donde se sumó la salida de Míkel Landa y Richard Carapaz.